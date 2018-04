Declaratia zilei in fotbal: "E ca sexul fara placere! Cand incep artificiile, ti se spune sa te opresti!" Cine a spus asta

PSG a reusit sa castige Cupa Ligii Frantei dupa 3-0 in fata celor de AS Monaco, al 5-lea trofeu consecutiv pentru PSG.

AS Monaco a fost invinsa in finala Cupei Ligii Frantei de catre PSG iar VAR-ul a avut un rol semnificativ la aceasta infrangere. Primele 2 goluri ale lui Edinson Cavani au venit din penalty dupa ce deciziile au fost analizate de arbitrul Clement Turpin pe ecran.

De asemenea, Radamel Falcao a inscris la scorul de 2-0 si Monaco parea sa spere la revenire, insa reusita a fost anulata pe baza reluarii, insa chiar si VAR-ul a aratat ca decizia este una la limita. Desi deciziile au fost corecte, timpul de pauza petrecut pana la luarea lor a adus multe critici.

Cea mai amuzanta declaratie a avut-o fostul campion mondial si european cu Franta, Bixente Lizarazu: "VAR-ul este putin ca sexul fara placere. In momentul in care apar artificiile, ti se spune sa te opresti, asa am simtit ca e pe stadion.



Fanii lui Monaco erau fericiti de golul lui Falcao, sarbatoreau si apoi li s-a spus ca trebuie sa opreasca totul. Este teribil, foarte frustrant. Fanii nu participa la nimic, ca si cum nu sunt importanti. Fanii vor sa ia parte la show dar li se refuza acest lucru.



Trebuie folosita tehnologia mai bine. Trebuie sa fie explicata tuturor, la stadion si la televizor. Cu totii facem parte din acest show" a declarat Lizarazu pentru Telefoot.