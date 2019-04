NEBUNIE TOTALA la Cluj: meciul A EXPLODAT in ultimele 30 de minute! Florescu a ajuns in poarta, fanii au strigat "Demisia!"

Meci nebun la Cluj intre Universitatea si CS Mioveni.



Partida de pe Cluj Arena "a explodat" in ultima jumatate de ora. Mioveni a deschis scorul in minutul 67 prin Radescu. In minutul 79, Cluj a ramas in 10 oameni dupa ce portarul Dur-Bozoanca a fost eliminat. George Florescu a intrat in poarta pentru ca Lobont isi epuizase toate schimbarile.



Balint a majorat diferenta pentru oaspeti, iar scorul final a fost stabilit de Gavra in minutul 90. Putinii suporteri prezenti la partida au strigat "Demisia!".