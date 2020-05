Data OFICIALA pentru reluarea inca unui campionat puternic! Cand reincepe liga portugheza 

Liga Portugheza de Fotbal Profesionist a stabilit ca pe 4 iunie sa reinceapa campionatul. Liga a fost suspendata inainte de disputarea etapei cu numarul 25, iar portughezii mai au de disputat 10 etape pana la finalizarea sezonului.

Inainte de suspendare, Porto si Benfica se bateau la titlu, diferenta dintre cele doua fiind doar de un punct, cu Porto pe prima pozitie, cu 60 de puncte.

OFFICIAL: @ligaportugal will return to action on 4 June ???????? pic.twitter.com/rbflGxP00W