Povestea incredibila a celei mai cunoscute familii din tenisul de masa: sunt blocati de Covid-19 in Romania, Rusia, Germania si Portugalia

Cei patru frati din familia Dodean se afla acum imprastiati prin toata Europa.

Toti cei patru copii ai familiei Dodean, originara din Arad, practica tenisul de masa si au rezultate bune in acest sport. Dana Dodean-Monteiro (32 ani) este sportiva anului 2019 in judetul Arad, an in care a primit distinctia de „Cetatean de Onoare al Aradului”. Ea este maritata cu sportivul portughez Joao Monteiro, este componenta a lotului national, a participat la Jocurile Olimpice din 2008, 2012 si 2016, si este calificata pentru editia din 2020. Dana este legitimata la clubul austriac SVS Strock si al CSM Arad si a fost campioana europeana cu echipa si la dublu mixt, impreuna cu sotul sau. Andreea Dodean-Golovanov (29 ani) a fost legitimata la echipe din Romania, Cehia, Germania si Italia si este maritata cu jucatorul rus de tenis de masa Stanislav Golovanov si locuieste la Moscova. Adrian Dodean (35 ani) este campion national al Romaniei si este stabilit in Germania, unde este legitimat la clubul Union Velbert. Cristian Dodean (41 ani), singurul care a ramas in Arad, este fost jucator de tenis de masa, actual coordonator al sectiei si antrenor la CSM Arad.

Pandemia de coronavirus i-a prins pe membrii familiei care a scris istorie in tenisul de masa romanesc in diferite colturi ale Europei. „Dana este in Portugalia, se recupereaza dupa o accidentare, Andreea la Moscova, iar Adi in Germania. Eu sunt in Romania. Cu totii suntem bine, sanatosi, ceea ce le doresc si tuturor sportivilor din tara si din intreaga lume. La felul cum vad ca evolueaza epidemia in tara, nu cred ca vom mai putea juca in acest sezon, pentru ca la noi, in tenisul de masa, sezonul actual a inceput in toamna lui 2019 si lua sfarsit undeva in luna iunie. Probabil ne vom pregati pentru lunile august-septembrie, cand urmeaza sa revenim si la antrenamente. Poate tot atunci ne vom revedea si noi, familia Dodean”, a declarat Cristian Dodean, care spune ca tine contactul atat cu familia, cat si cu sportivii sai prin intermediul internetului sau pe grupuri pe WhatsApp.