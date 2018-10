Colegii si-au pus mainile in cap! Ce a putut sa faca un rus la finala olimpica impotriva Braziliei: mingea s-a dus direct la vinclu in propria poarta

Faza a avut loc chiar in finala olimpica!

Brazilia este noua campioana olimpica la juniori dupa victoria cu 4-1 in finala turneului! A fost 4-1 in marea finala pentru brazilieni la Buenos Aires. Meciul a inceput insa intr-un mod halucinant - in chiar primul minut, rusii si-au inscris un autogol de toata frumusetea!

Karpiuk a incercat sa degajeze o minge de la marginea propriului careu insa a trimis imparabil pentru propriul portar! Breno, Moura si Francoar au marcat celelalte goluri ale Braziliei, in timp ce Samusenko a inscris golul de onoare al Rusiei la scorul de 3-0 pentru Brazilia.

In finala mica pentru medalia de bronz, Egipt a castigat cu 5-4 in fata tarii gazda, Argentina.