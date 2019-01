Cel mai batran jucator din lume si-a prelungit contractul! FABULOS! Joaca de 34 de ani! FOTO

Japonezul Miura a gasit secretul tineretii vesnice!

La 52 de ani, Kazuyoshi Miura nu renunta la fotbal, ba chiar si-a prelungit contractul cu Yokohama FC din liga a doua japoneza. Miura joaca fotbal profesionist de 32 de ani, iar din 2005 e la Yokohama! In 1994-1995, Miura juca la Genoa si era inclus prima editie a jocului FIFA. Atacantul japonez e singurul care a fost inclus in toate editiile jocului, inclusiv in FIFA 19.

Miura a devenit oficial cel mai batran jucator din istorie la 50 de ani si 7 zile. Anul trecut, Miura a jucat 4 meciuri pentru Yokohama, iar 2017 a jucat 12 meciuri si a marcat 1 gol.

Miura a jucat la nationala Japoniei intre 1990 si 2000 si a marcat 55 de goluri in 89 de partide!