S-a aflat cum va arata ECHIPA ANULUI 2018! Surpriza uriasa: portarul ales NU se lupta pentru Manusa de Aur

David De Gea a fost votat de catre colegii sai de echipa pentru trofeul FIFA Best, categoria portar! Cu toate ca cei 3 portari nominalizati pentru Manusa de Aur sunt Thibaut Courtois, Kasper Schmeichel si Hugo Lloris, 3 goalkeeperi cu evolutii excelente la Cupa Mondiala.

Marca anunta ca De Gea a castigat votul colegilor din fotbal. Doar votul acestora va determina si primul 11 din echipa anului 2018, spre deosebire de votul pentru trofeul FIFA Best unde se iau in calcul voturile fanilor, ales jurnalistilor, ale selectionerilor si ale capitanilor nationalelor.

Alaturi de De Gea, in echipa anului 2018 se mai afla Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Ivan Rakitic si Cristiano Ronaldo, mai scrie Marca. Astfel, mai raman 3 locuri cu semn de intrebare

