Allegri, lasat masca de Cristiano Ronaldo! Cum a reactionat starul lui Juventus dupa eliminarea cu Valencia: "Asta e FORTA lui!"

Ronaldo a reusit sa marcheze al 3-lea gol in tricoul lui Juventus.

Cristiano Ronaldo a revenit pe gazon pentru Juventus dupa eliminarea cu Valencia din UEFA Champions League si a reusit sa inscrie in Serie A in victoria cu 2-0 in fata lui Frosinone. Ronaldo a deschis scorul in minutul 81, pentru ca Bernardeschi sa inchida tabela in prelungirile partidei. Ronaldo a fost laudat de Allegri la final.

"Cristiano Ronaldo a avut multe ocazii in careu si asta s-a intamplat pentru ca mingile utile mereu ajung la jucatorii capabili sa le transforme. A ratat cateva sanse, in unele momente a avut ghinion la respingeri, dar forta lui este faptul ca este mereu implicat in meci, chiar si cand nu marcheaza imediat.



i asta s-a intamplat pentru ca pentru a reusi sa marchezi la final arata ca e mai puternic mental decat altii" a declarat Allegri la final.