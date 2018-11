Sperante pentru Perez: "Poate in vara!" Hazard a vorbit despre viitorul sau: motivul pentru care nu va juca niciodata la PSG

Eden Hazard a vorbit in presa franceza despre viitorul sau.

Starul lui Chelsea este curtat de mai multa vreme de Real Madrid si nu exclude posibilitatea unui transfer din vara. In perioada de mercato de iarna nu ia in calcul nicio varianta.

Hazard a precizat ca a fost contactat si de PSG, insa nu va juca niciodata pentru cea mai bogata echipa din Franta.



"Din ianuarie, mai am un an de contract cu Chelsea. Daca nu voi semna prelungirea, e posibil un transfer. Vara viitoare s-ar putea, dar este la fel de posibila si varianta sa raman pentru tot restul carierei la Chelsea. Nu voi pleca in iarna. Am fost contactat de PSG, dar nu sunt interesat. Mereu am declarat ca daca ma voi intoarce in Ligue 1, voi juca pentru Lille", a declarat Hazard pentru Canal+.

Hazard a venit la Chelsea de la Lille in 2012. A marcat 97 de goluri in 315 meciuri jucate pentru englezi.