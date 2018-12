Anunt BOMBA: Real sacrifica un superstar ca sa-l ia pe Hazard!!! Perez e gata sa-l dea pe fotbalistul de 100 de milioane la schimb

Real s-a inteles cu Hazard pentru un transfer in vara lui 2019. Acum trebuie s-o convinga si pe Chelsea sa accepte!

Stirea momentului in Spania anunta ca Madridul are deja un acord cu Hazard. Chelsea e insa un negociator dificil. Englezii nu au de gand sa coboare niciun euro sub evaluarea pe care i-au facut-o starului belgian: 170 de milioane de euro!



Real incearca sa-i distraga atentia lui Abramovici cu o afacere care sa includa si un schimb de jucatori. In cazul in care Chelsea va respinge tratative legate de ramanerea lui Kovacic pe Stamford Bridge, Real e gata sa renunte la Marco Asensio! Asteptat sa explodeze in acest sezon, Asensio n-a avut progresul pe care-l doreau oficialii lui Real. Chiar si in aceste conditii, cota sa ramane una excelenta. Asensio este evaluat de Real la 100 de milioane de euro!