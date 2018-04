Anunt BOMBA facut de Besiktas! Ce decizie fara precedent au luat dupa ce s-a hotarat reluarea meciului cu Fenerbahce

Partida din semifinalele Cupei Turciei a fost intrerupta dupa ce antrenorul lui Besiktas, Senol Gunes, a fost lovit cu un scaun in cap!

Besiktas a anuntat ca nu se va prezenta pe 3 mai la partida cu Fenerbahce! Comisia din Turcia a decis saptamana aceasta ca meciul din Cupa Turciei sa se reia, fara spectatori, din minutul 57, cel in care a fost oprit dupa ce Senol Gunes a fost lovit in cap de obiecte aruncate de fanii lui Fener.

Gunes a ajuns la spital si a avut nevoie de 5 puncte de sutura in urma incidentului - scorul in acel moment era 0-0 si 2-2 la general. Cei de la Besiktas se asteptau sa primeasca victoria la masa verde in urma incidentelor grave.

Cum decizia a fost alta, Besiktas a emis un comunicat oficial fara precedent, anuntand ca va boicota partida: "Ca un club care adera la fair-play tot timpul, Besiktas a decis sa nu ia parte in meciul programat pe 3 mai" a anuntat clubul turc.