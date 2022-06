După Sadio Mane, Liverpool mai pierde un atacant pe o sumă modică! Transferul este anunțat 

Sadio Mane (30 ani) s-a despărțit de Liverpool. Senegalezul și-a încheiat aventura pe Anfield după 5 sezoane și a semnat cu Bayern Munchen, fiind văzut deja în Germania.

Însă, Jurgen Klopp (55 ani) mai poate pierde un atacant în această vară. Jurnalistul specializat în transferuri, Nicolo Schira, a dezvăluit că AS Monaco s-a înțeles cu Liverpool pentru a-l cumpăra pe Takumi Minamino (27 ani), francezii urmând să plătească 15 milioane de euro, plus bonusuri de performanță.

„Afacere făcută! Takumi Minamino la AS Monaco de la Liverpool pentru 15 milioane de euro, plus 3 milioane de euro bonusuri. Contractul va fi până în 2027. Au fost două oferte de la cluburi din Premier League, dar extrema a preferat proiectul de la AS Monaco”, a scris Nicolo Schira pe contul oficial de Twitter.

