Acord pentru transferul lui Pierre-Emerick Aubameyang! Câți bani încasează Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyang (33 de ani) este foarte aproape să fie cedat de Barcelona. Relevo anunță că formația catalană a ajuns la un acord cu Chelsea pentru vânzarea atacantului gabonez, iar mutarea ar putea fi oficializată în următoarele ore.

Potrivit sursei citate, Chelsea ar urma să plătească 22 de milioane de euro pentru transferul lui Aubameyang de la Barcelona, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane de euro, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Pierre-Emerick Aubameyang a sosit la Barcelona la începutul acestui an, gratis, după despărțirea de Arsenal. În 24 de meciuri jucate pentru formația de pe Camp Nou, atacantul a marcat 13 goluri și a oferit o pasă decisivă.

În acest sezon, Aubameyang a prins doar opt minute în meciurile oficiale la Barcelona, contra lui Rayo Vallecano (0-0), în prima etapă din La Liga. Ieri, la duelul cu Real Sociedad (4-1), gabonezul a fost rezervă neutilizată.

Principala soluție pentru postul de atacant central la Barcelona este în acest sezon Robert Lewandowski, transferat de la Bayern. Catalanii îi mai au acum în lot pe Memphis Depy și Martin Braithwaite, însă rămâne de văzut ce va decide conducerea catalanilor în privința lor.

Acest transfer ar putea face lucrurile foarte incomode pentru Aubameyang, care are un tatuaj cu el însuși într-un tricou al lui Arsenal, alături de cei doi copii ai săi.

Deși nu există nicio emblemă a lui Arsenal sau alte însemne pe tatuaj, nu există nicio îndoială că arta corporală îl înfățișează într-un tricou al tunarilor.

Aubameyang could really be playing for Chelsea with an Arsenal tattoo on his arm ???? pic.twitter.com/TuJZRg1X9j