VIDEO | A lovit mingea cu capul si a cazut ca fulgerat pe gazon! Cea mai CIUDATA accidentare din fotbal! Ce s-a intamplat

Meciul dintre FC Basel si St. Gallen a fost marcat de accidentarea lui Raoul Petretta.

Fundasul in varsta de 23 de ani a fost scos de pe teren pe targa in minutele de prelungire ale primei reprize. Asta dupa ce a sarit sa loveasca mingea cu capul, nefiind lovit de niciun adversar.

Dupa ce a lovit balonul, Petretta a simtit o durere in zona gatului si a fost vazut tinand mana pe gat. Desi a ramas pe picioare si a incercat sa continue meciul, in cateva secunde s-a intins pe gazon, fiind inconjurat de coechipieri si de staff-ul medical.

Fundasul era constient, dar nu isi mai putea misca gatul si capul, fiind scos pe targa de pe teren si dus la spital pentru investigatii.

La finalul partidei, care s-a incheiat cu scorul de 0-0, unul dintre coechipierii lui Petretta a declarat ca jucatorii nu s-au mai putut concentra la meci din cauza accidentarii, neavand informatii despre starea de sanatate a colegului lor.

This is the unsettling footage tonight from Basel of Raoul Petretta heading the ball uncontested & immediately clutching his neck.

He received significant treatment on the pitch & has been taken to hospital. He is conscious but can't move his head.

Hopefully more info soon. pic.twitter.com/5p0r18xXmv