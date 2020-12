Neymar, DESFIINTAT de presa dupa ce s-a aflat ca accidentarea lui nu este atat de grava! "Este o atitudine murdara. De ce face asta? Este prost!"

Neymar a fost accidentat in meciul pierdut de PSG in fata lui Lyon, scor 0-1.

In prelungirile partidei, starul brazilian a fost accidentat de Thiago Mendes. Neymar a parasit terenul pe targa cu dureri la glezna stanga si cu lacrimi in ochi. Mendes a primit galben, dar dupa ce arbitrul a consultat VAR, mijlocasul brazilian a fost eliminat. Accidentarea parea destul de grava, dar dupa mai multe investigatii, jucatorul lui PSG ar putea reveni in teren chiar la urmatorul meci din campionat.

Unii dintre jurnalisti l-au condamnat pe brazilian, iar cei de la RMC remarca ca Neymar ii provoaca mereu pe adversari.

"Desigur ca nu este vinovat, dar este responsabil pentru ca il provoaca pe adversar. Nu trebuie sa fi jucat fotbal pentru a intelege ce poate simti un adversar cand cel din fata lui face tot posibilul sa-l umileasca", a declarat Jean-Michel Larque.

"N-o sa-l invinuiesc pe jucatorul accidentat. Dar atunci cand nu joci in spiritul jocului esti pedepsit.Cand ne uitam la ce s-a intamplat, il vedem pe Neymar cum nu ne place sa il vedem. Vede ca nu poate rezolva meciul si atunci incearca sa-si umileasca adversarul, de data asta pe Duboise. Este obisnuit la el. Este lovit pentru ca incearca sa-si umileasca adversarii. Nu este imun la lovituri", a spus Eric Di Meco.

Daniel Riolo l-a acuzat pe Neymar ca el singur cauta accidentari.

"Cauta accidentarea. Pe tot parcursul jocului in loc sa paseze el voia sa se confrunte cu Dubois. Sincer, este o atitudine murdara. De ce face asta? Este prost!", citeaza 7sur7.

Totusi, exista si voci care sar in apararea lui "Ney".

"Ma scandalizeaza cand aud colegi care spun ca e vina lui ca a fost accidentat si i se transmite ca ar cauta faulturile. Au fost sapte faulturi contra lui, asta e prea mult. Am spus mereu ca intr-o zi va fi accidentat grav", a adaugat Pierre Menes.

