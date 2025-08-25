Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul FC Copenhaga - FC Basel, contând pentru manşa retur a play-off-ului Ligii Campionilor.

Kovacs va fi ajutat de o brigadă complet românească din care mai fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, precum şi al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, fratele său. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

În partida tur, disputată în Elveţia, cele două formaţii au încheiat la egalitate, scor 1-1. Potrivit Agerpres, partida FC Copenhaga - FC Basel, din manşa secundă a a play-off-ului Ligii Campionilor, se va disputa miercuri, de la ora 22.00, la Copenhaga.

