La pauza returului de la Istanbul, Fenerbahce a condus cu 2-1. Feyenoord a fost însă echipa care a deschis scorul în minutul 41, prin japonezul Tsuyoshi Watanabe.

Cu Istvan Kovacs la centru, Feyenoord a marcat contra lui Fenerbahce după o fază controversată



Faza de la care a plecat golul lui Feyenoord a fost una confuză. Istvan Kovacs a lăsat legea avantajului la un henț comis de un jucător al olandezilor, iar mingea a revenit în posesia lui Fener.



Balonul a fost trimis înapoi la portarul turcilor, Irfan Egribayat, care a crezut că s-a dictat henț și lovitură liberă pentru Fenerbahce, astfel că a luat mingea în mână, deși era mult ieșit din propriul careu.



Istvan Kovacs, care nu a făcut un gest clar pentru a semnaliza legea avantajului, a pedepsit hențul portarului de la Fenerbahce cu lovitură liberă pentru Feyenoord. Din acea lovitură liberă au deschis scorul olandezii prin Watanabe.



Înaintea executării loviturii libere, jucătorii lui Fenerbahce s-au strâns în jurul lui Istvan Kovacs și au protestat. Nici antrenorul Jose Mourinho nu a înțeles ce s-a întâmplat, iar arbitrul român a mers la margine pentru a-i oferi explicații lui "The Special One".

"Decizie scandaloasă", a titrat ziarul turc Fotomac, după faza la care Istvan Kovacs a produs confuzie.

