Presa batavă a adus imediat în discuție reputația de "fiară" a arbitrului român și l-a etichetat drept "dictator", amintind de experiențele negative pe care echipele olandeze le-au avut cu el.



Publicația olandeză sportnieuws.nl a readus în atenție o declarație mai veche a lui Joey Veerman, jucător la PSV, care l-a criticat dur pe Kovacs după un meci. "E ca și cum ai vorbi cu un dictator. De fiecare dată zice că nu ai voie să vorbești cu el. Strică toată comunicarea de pe teren", a zis atunci mijlocașul, iar jurnaliștii olandezi au preluat descrierea pentru a prefața partida de la Istanbul.



Feyenoord, bântuită de finala pierdută cu Mourinho și Kovacs



Pentru fanii lui Feyenoord, combinația Istvan Kovacs - Jose Mourinho trezește amintiri de coșmar. Cei doi au fost protagoniștii finalei Conference League din 2022, când AS Roma, antrenată de portughez, a învins-o pe Feyenoord cu 1-0. Arbitrul partidei a fost centralul din Carei.



Fostul antrenor al olandezilor, Arne Slot, a povestit cum Mourinho a exercitat o presiune constantă asupra brigăzii. "Dacă vezi cum a făcut-o Mourinho... cred că a avut o influență enormă. Această preocupare constantă pentru arbitraj și pentru al patrulea oficial. El poate face asta datorită statutului său uriaș", a transmis Slot, citat de Algemeen Dagblad.



Feyenoord merge în "Infernul de la Istanbul" pentru a apăra un avantaj fragil, 2-1 obținut în tur, iar contextul este unul extrem de tensionat.



Chiar dacă este privit cu teamă de olandezi, Istvan Kovacs este unul dintre cei mai bine cotați arbitri UEFA. El a condus recent finala Ligii Campionilor (PSG - Inter 5-0) și pe cea a Europa League (2024), realizând o "triplă" europeană istorică. La Istanbul, el va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyiogi, cu Marcel Bîrsan ca al patrulea oficial.

