"Aduceti-l pe Puscas!" Un club din Anglia se lupta cu CFR Cluj pentru atacantul nationalei! Anuntul facut in aceasta dimineata

George Puscas nu va mai ramane la Inter Milano.

Internationalul roman, George, Puscas, va pleca de la Inter in aceasta vara. Presa din Italia confirma faptul ca Inter asteapta oferte pentru Puscas, permitandu-i acestuia sa se intoarca in tara pentru nunta surorii lui desi Inter mai avea o partida amicala de lux, contra celor de la PSG, in turneul din Asia.

Conform presei britanice, Birmingham este ultimul club intrat in cursa pentru semnatura romanului! Cei de la Birmingham Mail scriu ca CFR Cluj, alaturi de alte cluburi din Anglia si Italia si-au exprimat interesul pentru aducerea lui Puscas.

Fanii celor de la Birmingham City, club care in palmares 2 Cupe ale Ligii Angliei si 2 finale de Cupa Angliei, au asaltat clubul cu mesaje pe retelele de socializare prin care cereau sa il aduca pe Puscas. Acesta a impresionat la EURO U21 la care a marcat 4 goluri.