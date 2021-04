Haaland, inexistent cu City, ramane golgheter in Champions League! Cum arata clasamentul dupa sferturile de finala si cine il poate depasi

Borussia Dortmund a fost eliminata de Manchester City din Champions League.

Englezii s-au calificat dupa 4-2 la general cu Dortmund. Erling Haaland, jucatorul de la care toti se asteptau sa faca spectacol a avut prestatii sterse in 'dubla' cu City. In tur, i-a pasat decisiv lui Reus la singurul gol al nemtilor, dar nu a reusit sa inscrie.

Cu toate astea, atacantul norvegian ramane golgheter in competitia suprema, cu 10 reusite in acest sezon. Singurul jucator cu sanse reale sa il depaseasca este Kylian Mbappe, care are 8 goluri marcate si s-a calificat in semifinale cu PSG, acolo unde va da de City.

Clasamentul golgheterilor din Champions League in sezonul 2020/21

1. Erling Haaland - 10 goluri

2. Kylian Mbappe - 8 goluri

3. Mohamed Salah - 6 goluri

4. Neymar - 6 goluri

5. Olivier Giroud - 6 goluri

6. Marcus Rashford - 6 goluri

7. Alvaro Morata - 6 goluri

8. Youssef En-Nesyri - 6 goluri

9. Robert Lewandowski - 5 goluri

10. Karim Benzema - 5 goluri