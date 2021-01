Se retrage McGregor dupa bataia crunta pe care a primit-o de la Dustin Poirier?! "Va trebui sa-l fac praf. Asta voi face!" Prima reactie a irlandezului dupa lupta care a socat planeta

Conor McGregor a fost facut knockout in gala de la UFC 257.

McGregor a revenit in cusca cu o infrangere, in fata lui Dustin Poirier. Irlandezul a fost pus la podea in runda a doua si arbitrul a intervenit pentru a opri lupta.

Anterior, in 2014, McGregor il batuse pe Poirier prin knockout in prima runda. Conor anunta ca nu se gandeste la retragere si vrea revansa in fata lui Poirier.

"Va trebui sa-l fac praf si sa ma intorc si asta e, asta voi face.

Desigur, am nevoie de activitate, baieti. Nu ajungi departe daca esti inactiv in meseria asta.

Sunt dezamagit omule, sa fiu sincer sunt foarte dezamagit. Am muncit atat de mult...

Felicitari, Dustin! Suntem 1-1 acum, bravo, omule.

Este greu de acceptat, muncesc mult, sunt mandru de munca mea si as vrea sa-mi reprezint echipa mai bine. Vom face din nou asta si gata", a spus Conor McGregor in cusca, imediat dupa ce a fost facut knockout de Dustin Poirier.