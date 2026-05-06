A urcat 200 de poziții după ce și-a făcut KO adversarul: ”Următorul meci e acasă, la Cluj. Am un singur obiectiv în acest an”

Sportivul din Cluj s-a impus în runda a treia prin technical knockout, după ce l-a pus de două ori jos pe Robinson Garcia, locul 587 în clasamentul BoxRec.

În weekend, Marius Antonietti l-a învins în ring pe venezueleanul Robinson Garcia , într-o gală de box organizată la TSV-Halle Aichach din Aichach, Germania.

Cine e pugilistul Marius ”Black” Antonietti. Are 11 KO-uri la activ și două titluri: ”Stilul meu este original”

Inițial pe locul 566, Marius Antonietti a urcat 203 poziții și a ajuns în clasamentul BoxRec pe 363 după ce a reușit să-l învingă pe Robinson Garcia în Germania

După meci, pugilistul a evidențiat că rămâne în gardă pentru următorul eveniment la care va participa. Antonietti luptă la BT Arena din Cluj-Napoca în cadrul galei Transylvania Fighting Championship.

”A fost o luptă bună, urmărisem câteva meciuri de la el înainte de luptă și am pregătit un plan, pe care l-am dus foarte bine la bun sfârșit. A funcționat, să zic așa, cam tot ce am pregătit tactic.

În prima rundă l-am așteptat, am vrut să văd cum boxează, iar în a doua am început să arunc lovituri la corp și l-am văzut în multe situații lovit. În a treia rundă l-am pus de două ori jos și cam asta a fost.

E un boxer bun, Robinson, nu mi-am permis să fac greșeli. (n.r. Ai mai lupta cu el?) A fost un test important meciul cu el, nu tiu dacă mă voi mai lupta cu el și pe viitor, haha.

E bine că am urcat 200 de locuuri în clasament și acum sunt pe locul 360 din lume.

Pe 29 mai o să lupt la Cluj, așa că rămân focusat după meciul ăsta. Sunt în formă fizică bună, mă simt bine. Sunt foarte motivat să câștig acasă, la Cluj. Anul ăsta rămâne în cărți și obiectivul meu: să lupt pentru un titlu mare

Sunt fericit pentru această victorie”, a spus Marius Antonietti.

Boxerul român deține în prezent trei titluri la categoria mijlocie: UBO International, UBF International și UBO Intercontinental. Iar în acest an vrea să se lupte și pentru unul dintre titlurile mari, WBC, WBA, WBO sau IBF.

Marius Antonietti are 26 de lupte la profesioniști. 21 de meciuri le-a câștigat, dintre care 17 au fost prin knockout, iar cinci a pierdut.