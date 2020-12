Anthony Joshua l-a facut KO pe bulgarul Pulev in runda a noua! Americanul si-a aparat cele patru titluri mondiale la categoria grea

Cei doi boxeri s-au batut in fata a 1.000 de spectatori pe stadionul Wembley din Londra.

Joshua nu i-a dat nicio sansa lui Kubrat Pulev, bulgarul de 39 de ani fiind pentru prima data trimis la podea in repriza a treia. "Cobra" s-a ridicat, dar nu a reusit sa-i puna mari probleme cvadrupului campion mondial la categoria grea.

In repriza a noua a meciului, Joshua l-a pus din nou la podea pe bulgar, dar de data asta decisiv. Americanul a reusit cea de-a 22 victorie prin KO, din cele 24 pe care le are in toata cariera. Joshua este campion la IBF, IBO, WBA, WBO, la categoria grea si a are doar o infrangere, cea din 2019 in fata lui Andy Ruiz.

Pentru Joshua se preconizeaza tot mai mult ca va avea in anul urmator o lupta cu Tyson Fury. Americanul vrea sa uneasca toate cele 5 titluri de la categoria grea, iar Tyson Fury este detinatorul centurii WBC.

Cooked a cobra ???? pic.twitter.com/Ipa5Zjcb9l — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 13, 2020