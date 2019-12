Cele mai mari meciuri din 2019! Florian Ceafalau despre meciurile de box care au facut senzatie anul acesta

Citeste o retrospectiva spectaculoasa a anului 2019 in box.

Anul care sta sa se incheie a adus cateva meciuri extrem de spectaculoase, peste media anilor trecuti. Tinand cont ca ne aflam in epoca post-Mayweather, 2019 a oferit cateva batalii extrem de spectaculoase, iar boxul pare ca si-a revenit in buna masura dupa retragerea lui Mayweather, cel care a fost imaginea sportului timp de aproape un deceniu.

2019 a fost anul uneia dintre cele mai mari surprize din istoria boxului, cand, pe 1 iunie, Andy Ruiz il facea KO pe Joshua. Jumatate de an mai tarziu venea revansa, una spectaculoasa prin felul in care Joshua a reusit sa isi repare toate greselile din primul meci.

Iata mai jos cele mai tari 10 meciuri din 2019:

10. Gvozdyk vs Beterbiev

Unul dintre cele mai tari meciuri din acest an, ce nu au atras atentia fanilor de box. Sau poate doar a impatimitilor. Gvozdyk si Beterbiev sunt doi dintre cei mai buni boxeri din lume, iar inainte de meciul din octombrie, amandoi erau neinvinsi. Ucraineanul Gvozdyk avea centura WBC, in timp ce Beterbiev detinea titlul IBF. Meciul a fost unul spectaculos, avand in vedere miza dar si faptul ca cei doi aveam impreuna 31 de victorii, din care 28 erau prin KO.

Beterbiev este unul dintre cei mai tare puncheri din box la ora actuala. de altfel, fostul campion mondial si european la amatori are 15 victorii din tot atatea meciuri, toate prin KO. Rusul s-a impus in runda a 10-a, prin KO, dupa ce l-a pus de mai multe ori la podea pe Gvozdyk, unificand centurile WBC si IBF.

9. Golovkin vs Derevyanchenko

La 27 de ani, Golovkin este in continuare relevant in cadrul categoriei mijlocii. Kazahul nu si-a revenit dupa cele doua meciuri cu Canelo, insa victoria cu Derevyanchenko i-a adus doua centuri mondiale, IBF si IBO, ce il pot propulsa intr-un nou meci important. Confruntarea a fost insa una suprinzatoare, GGG chinuindu-se sa il invinga pe Derevyanchenko, desi unii specialisti in box spun ca acesta a luptat intentionat mai slab, pentru a-i "atrage" pe ceilalti campioni mondiali intr-o capcana, Golovkin fiind unul dintre cei mai evitati luptatori din box.

Cu siguranta, GGG va urmari una dintre centurile de la mijlocie in 2020, Jermall Charlo si Demetrius Andrate fiind pe lista acestuia. De asemenea, Golovkin spera in continuare la un al treilea meci cu Canelo, insa este greu de crezut ca acest lucru se va intampla.

8. Inoue vs Donaire

Categoriile mici nu produc eroi. Este, din pacate, una dintre legile din box. Altfel, atat Inoue cat si Donaire ar fi fost superstaruri internationale. Cei doi au oferit un adevarat candidat la "Meciul Anului" in noiembrie, cand japonezul l-a invins la decizie intr-o adevarata batalie a doi cocosi, pe filipinezul Donaire. Meciul a avut loc in finala Super Series, si a avut pe masa titlurile WBA, IBF si The Ring.

7. Wilder vs Ortiz

Una dintre cele mai slabe meciuri de titlu mondial la categoria grea din ultimii 100 de ani. Fara dubii! Ortiz vs Wilder 2 a fost o oribilitate la care m-am uitat cu greu timp de 7 reprize. Meciul ar fi putut avea loc oricand intr-un undercard la o gala mediocra, insa Wilder a demonstrat inca o data de ce este Wilder, facandu-l KO pe Ortiz la practic singurul pumn adevarat trimis in cele 7 reprize. Daca reusesti printr-o magie sa ii iei lui Wilder forta uriasa in lovitura, nu prinde nici top 100 la categoria grea! Ortiz si-a aratat si el limitele si ne-a demonstrat ca nu degeaba spun unii despre el ca are 120 de ani, si nu 40 cat scrie in buletin.

6. Lomachenko vs Campbell

De departe cel mai talentat si mai valoros boxer de pe planeta, Lomachenko a oferit inca o demonstratie de box in fata lui Campbell. Acesta din urma, fost campion olimpic in 2012, a reusit sa duca la decizie meciul cu Loma, o performanta cu care nu se pot lauda prea multi boxeri. 2020 ii va aduce in palmares, cu siguranta, si centurile WBC si IBF, insa categoria Lightweight nu prezinta dificultati pentru talentatul ucrainean, pe care sper sa il vad facand pasul spre super light in 2020, pentru ca in 2021 sa dea navala in cea mai competitiva categorie din box, welterweight, acolo unde il asteapta Spence Jr, Crawford, Pacquiao, Thurman si alte bestii.

5. Canelo vs Kovalev

Cel mai controversat boxer la ora actuala, Canelo pare sa treaca prin adversari la fel ca prin scandalurile de doping si decizii cumparate. Omul lui De La Hoya a castigat o centura mondiala la Light Heavy, insa multi specialisti au zis dupa meci ca rusul Kovalev a trantit meciul, o afirmatie exagerata in opinia mea, insa de inteles avand in vedere ajutorul de care are parte Canelo in cariera.

Mexicanul dopat cu clenbuterol dar salvat de talentatul sau impresar, a reusit sa faca KO un Kovalev aflat la final de cariera. Chiar si asa, Canelo a demonstrat va poate urca in categorie, insa e greu de crezut ca isi va incerca norocul in fata campionilor adevarati de la aceasta categorie, boxeri aflati in varful carierei ca Bivol, Beterbiev sau Gvozdyk.

4. Joshua vs Ruiz 2

Revansa dintre cei doi grei a fost una spectaculoasa... pentru pasionatii de box. Pentru publicul neutru, meciul a fost la fel de tare ca meciurile lui Mayweather. Joshua a reusit sa repare toate greselile din prima confruntare, si sa il distruga pe Ruiz timp de 12 reprize, intr-o revansa extrem de asteptata, disputata intr-un loc exotic, Arabia Saudita.

Englezul si-a luat centurile inapoi si a demonstrat ca este capabil sa evolueze iar la nivelul din meciul cu Wladimir Klitschko. Practic, de la noaptea magica cu Wlad pana la meciul al doilea cu Ruiz, Joshua a avut evolutii absolut mediocre!

3. Spence Jr vs Porter

De departe cea mai spectaculoasa confruntare a anului si, din punctul meu de vedere, meciul anului 2019 ca nivel tehnic! Crawford si Spence au oferit 12 runde de magie si au primit o decizie impartita, in favoarea lui Spence, desi meciul mi s-a parut castigat clar, la diferenta mica dar clar, de catre acesta.

Doua stiluri total diferite si doi boxeri extrem de agresivi, aceasta este reteta perfecta a unui meci de box, iar Spence si Porter au oferit un meci pe care niciun fan al boxului nu trebuie sa il rateze.

2. Pacquiao vs Thurman

Manny Pacquiao. Un boxer legendar, ce nu primeste indeajuns de multe laude pentru o cariera absolut geniala! Daca l-a fi invins pe Mayweather, in 2015, Pacquiao ar fi fost cu siguranta intre cei mai mari boxeri din istorie! Chiar si asa, la 41 de ani, Pacman este campion mondial si a invins una dintre bestiile de la categoria welter, Keith Thurman.

Meciul a fost o adevarata confruntare a generatiilor, intre un Thurman neinvins, la 31 de ani, si un Pacquiao batran dar inca in stare sa scrie istorie, cu 10 ani mai in varsta.

1. Joshua vs Ruiz 1

Una dintre cele mai mari surprize din istoria boxului. Victoria lui Ruiz in fata lui Joshua este considerata a doua cea mai mare surpriza din box, dupa cea reusita de Buster Douglas in fata lui Mike Tyson in 1990. Ruiz l-a facut KO pe Joshua pe 1 iunie, cand nimeni nu ii dadea nicio sansa. Acesta nici nu trebuia sa ia parte la istorie, insa adversarul initial al lui Joshua, Jarrell Miller, a fost prins dopat cu putin timp inainte de meci, asa ca Ruiz a fost adus in locul sau.

Ghinionul unuia, norocul altuia. Mexicanul a profitat de oportunitate si, chiar daca a fost adus la meci sa piarda, a socat planeta si l-a facut KO pe un Joshua despre care s-a spus ca a suferit un atac de panica in vestiar, inainte de meci.