OFICIAL | Tyson Fury vs. Deontay Wilder partea a treia! Cand va avea loc lupta dintre cei doi si promisiunea unei lupte cu Joshua in 2020

Al treilea meci dintre Fury si Wilder va avea oficial loc.

Wilder a activat clauza revansei pe care o avea in contract si a treia lupta dintre cei doi va avea loc in luna iulie din acest an.

"Wilder si reprezentantii sai ne-au notificat oficial aseara ca vor revansa. Se va intampla la vara, inainte de Jocurile Olimpice. Cel mai probabil la mijlocul lui iulie", a spus Bob Arum, unul din promoterii lui Tyson Fury.

"Da, a fost activata clauza pentru revansa si lucrurile merg inainte. Lupta va avea loc in Statele Unite ale Americii. Acest lucru este in contract si este batut in cuie", a spus si Frank Waren, un alt promoter al lui Fury.

Waren a facut si promisiunea pe care o asteapta toti fanii boxului: Fury vs. Joshua va avea loc in 2020!

"Nimen nu asteapta lupta asta mai mult decat mine si nimeni nu il vrea pe Joshua mai mult decat Fury. Dortim ca lupta sa se intample, desigur, iar Anthony Joshua tine centurile pe care Fury nu le-a pierdut niciodata in ring. Vom face tot ce ne sta in putere ca aceasta lupta sa aiba loc in acest an!", a mai spus Frank Waren.

Deontay Wilder: "Sunt un rege si nu o sa ma dau batut niciodata!"

Deontay Wilder a postat un filmulet pe retelele de socializare prin care anunta ca e gata pentru a treia lupta:

"Sunt un rege si nu o sa ma dau batut niciodata. Voi lupta pana la moarte. Sunt un razboinic, raman puternic si voi reveni", a spus Wilder.