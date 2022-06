SPECIAL | Cine este boxerul imitat de The Rock și Floyd Mayweather. Box Mania e sâmbătă (23:00), pe Pro Arena și VOYO

de Alexandru GANCI

The Rock este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din lume. Atât de cunoscut încât cei mai mulți oameni nu știu care este numele său real. Dar nici nu trebuie să știe.

Floyd Mayweather este cel mai cunoscut boxer din lume. Atât de cunoscut încât o generație întreagă îl confundă cu boxul.

Cu toate acestea, succesul celor doi pare sa aiba ceva in comun. Iar acest ceva in comun, este uitat de toata lumea.

Succesul lor este inspirat de Rocky Marciano.

Daca va intrebati de unde vine numele lui The Rock, raspunsul sau este simplu, de la tatal si bunicul sau. Rocky Maiavia s-a numit initial gigantul american.

Dar daca ne uitam mai departe vedem ca numele de scena al tatalui sau, Rocky Johnson, este preluat de la Rocky Marciano si Jack Johnson.

Floyd Mayweather a spus de foarte multe ori ca el vrea sa fie comparat cu Rocky Marciano si ca vrea sa se retraga in glorie, exact ca marele italian.

Nu a reusit. Asa cum nu au reusit marii boxeri in ultima jumatate de secol. Dupa o scurta perioada de retragere tentatia revenirii a fost prea mare. Nu insa si pentru Rocky, care a ramas in istoria boxului ca singurul boxer care s-a retras in glorie ca un adevarat superstar si a ramas retras, oricat de multe tentatii ar fi existat.

Inainte de meciul sau de retragere, un sondaj facut de presa americana ne arata ca Rock era asociat cu “respect”, “munca”, “performata” si “politete”, cuvinte cu care nu a mai fost asociat niciun boxer din istorie. Legenda italianului sarac, dar bine crescut, care s-a ridicat prin fortele proprii era prea mare pentru a putea sa fie oprita de cineva.

Dar cel care a oprit legenda a fost chiar Rocky, care a decis ca ultimul sau meci sa aiba loc impotriva misterului intrupat, Archie Moore, un boxer despre care publicul nu stia nimic concret, nici macar numele real, desi era unul dintre cei mai buni din lume.

Rocky a acceptat ca ultimul sau meci sa fie impotriva necunoscutului si al misterului, o poveste pe care niciun scriitor nu ar fi putut sa o scrie mai bine.

Realitatea a devenit legenda, legenda a devenit mit, iar Rocky este in continuare un model pentru orice performer.

