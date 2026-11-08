Scene șocante în Turcia! Și-a învins adversarul și fanii au sărit în ring să își ia revanșa

O scenă de haos pe care lumea boxului a văzut-o rar. La finalul unei lupte pentru titlul WBC Silver la categoria grea împotriva turcului Umut Camkiran, sâmbătă, la Istanbul, francezul Murad Aliev a trebuit să fie scos de urgenţă din ring. Toate cele douăsprezece runde tocmai fuseseră finalizate, dar arbitrul nici măcar nu a avut timp să declare câştigătorul.

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Motivul? O sărbătorire provocatoare cu conotaţii sexuale din partea francezului, vizibil adresată publicului, care i-a făcut pe spectatorii din sala turcească şi pe membrii staff-ului advers să-şi piardă complet firea, urcând în ring pentru a-l linşa pe boxerul francez.

Câteva zeci de bărbaţi l-au înconjurat pe Aliev pentru a-l lovi de nenumărate ori, francezul în vârstă de 31 de ani fiind protejat de unii membri ai securităţii - în timp ce alţii i-au lăsat să treacă pe atacatori, complet copleşiţi.

Multiple lovituri de dreapta, lovituri cu capul, sticle aruncate şi chiar scaune, mese şi taburete... Totul s-a întâmplat în această scenă dramatică. Epuizat şi bătut, boxerul de origine azeră a fost evacuat rapid din cameră, urmărit încă de o hoardă de bărbaţi furioşi.

Niciun rezultat oficial al meciului sau declaraţie cu privire la incidente nu au fost încă publicate.

Şi, deocamdată, nu se ştiu mai multe despre starea francezului.

Născut la Moscova dintr-un tată boxer amator, sportivul care a participat la Jocurile Olimpice din 2020 cu Franţa, în timpul cărora a refuzat să părăsească ringul după înfrângerea sa, a ajuns ca refugiat politic în Franţa la vârsta de şase ani.

A fost naturalizat după ce a împlinit 18 ani şi luptă sub culorile franceze din 2019.

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