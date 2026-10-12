Gomez a câştigat titlul mondial la WBC la categoria super cocoş, WBC la categoria pană şi WBA la super pană în timpul carierei sale în care a fost recunoscut pentru stilul său foarte combativ.

Campion mondial de box la trei categorii diferite, portoricanul Wilfredo ''Bazooka'' Gomez a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani, transmite BBC.com.

Din cele 48 de meciuri ale sale la profesionişti, Gomez a câştigat 44, dintre care 42 prin KO, fiind inclus în International Boxing Hall of Fame în anul 1995.

Fostul preşedinte al WBO, Paco Valcarcel, a confirmat trecerea în nefiinţă a compatriotului său.

''El a decedat în urmă cu câteva ore, fiind cel căruia-i datorez intrarea în marea familie a boxului internaţional'', a scris Valcarcel pe reţelele de socializare, sâmbătă.

''Odihneşte-te în pace, eternul meu campion Wilfredo 'Bazooka' Gomez'', a mai postat acesta.

Victorii pentru istorie cu Rocky Lockridge, Carlos Zarate, Lupe Pintor sau Juan Laporte

Cele mai mari victorii ale lui Gomez au fost reuşite împotriva mexicanului Carlos Zarate, a dublului campion mondial Lupe Pintor, împotriva rivalului său pe plan intern Juan Laporte şi contra americanului Rocky Lockridge.

Victoria cu Zarate a fost cea mai frumoasă din cariera sa, oprind atunci o serie de 52 de meciuri câştigate prin KO de adversarul său în cele cinci runde disputate în faţa fanilor din San Juan pentru câştigarea titlului WBC la categoria super cocoş.

Boxând într-o perioadă plină de talente la categoria sa, Gomez a suferit două înfrângeri dureroase în unele din cele mai importante meciuri sale sale, fiind învins de Salvador Sanchez în anul 1981 şi de Azumah Nelson în anul 1984, ambele la categoria pană pentru titlul WBC.

World Boxing Council şi preşedintele său Mauricio Sulaiman l-au catalogat pe Gomez drept una dintre cele mai mari embleme ale istoriei sportului, acesta decedând după ce a fost spitalizat timp de două săptămâni ca urmare a unor complicaţii respiratorii.

”Una dintre cele mai mari legende ale tuturor timpurilor”

''Pe plan internaţional a fost recunoscut drept una dintre cele mai mari legende ale tuturor timpurilor şi un luptător nemilos, care deţine recordul istoric de 17 victorii consecutive în care şi-a apărat titlul mondial la categoria super cocoş, toate prin KO, Wilfredo Gomez lăsând în urma sa o moştenire de neşters în interiorul şi în afara ringului'', a transmis World Boxing Council într-o declaraţie, citată de Agerpres.

Ca pugilist amator, Gomez a concurat la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972 la vârsta de 15 ani, iar la 17 ani a obţinut aurul la ediţia inaugurală a Campionatelor Mondiale de amatori din Cuba.