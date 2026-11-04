Jake Paul a spus când se va retrage din box!

Jake Paul a spus când se va retrage din box! Box
SPORT.RO
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De când a trecut la artele marţiale mixte, sportivul în vârstă de 34 de ani a câştigat şase dintre cele şapte meciuri disputate.

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Jake Paul a declarat că se va retrage din box dacă va pierde în faţa fostului campion mondial la kickboxing şi luptător de arte marţiale mixte Cedric Doumbe, pe care îl va înfrunta la Dubai în data de 24 decembrie, relatează Reuters.

Jake Paul a spus când se va retrage din box

Meciul de opt runde din categoria cruiserweight va fi prima luptă a americanului de la înfrângerea prin KO în runda a şasea suferită în faţa fostului campion la categoria grea Anthony Joshua, la Miami, în decembrie anul trecut, un eşec care l-a lăsat pe sportivul de 29 de ani cu maxilarul fracturat şi care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale.

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„Este o confruntare periculoasă”, a spus Paul într-un videoclip postat marţi pe reţelele sociale. „Cedric s-a confruntat cu luptători redutabili pe tot parcursul carierei sale. Este de două ori campion mondial şi nu se teme de nimeni... Dacă va câştiga, îmi voi agăţa mănuşile în cui şi voi pune capăt carierei, dar dacă va pierde, omul care se autointitulează «Cel mai bun» tocmai a fost bătut de un YouTuber cu un maxilar de titan.”

Doumbe, dublu campion mondial la kickboxing, cu un palmares de 75-7-1 şi 45 de victorii prin KO, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sporturile de luptă în afara ringului de box.

De când a trecut la artele marţiale mixte, sportivul în vârstă de 34 de ani a câştigat şase dintre cele şapte meciuri profesionale disputate, inclusiv o victorie prin KO în nouă secunde împotriva lui Jordan Zebo, în septembrie 2023.

Paul, care şi-a făcut un nume ca personalitate pe reţelele sociale înainte de a intra în lumea boxului profesionist, are un palmares de 12 victorii şi două înfrângeri, suferite în faţa britanicilor Tommy Fury şi Joshua.

Paul şi Doumbe vor susţine conferinţe de presă în cadrul unor evenimente promoţionale la Paris, în 10 noiembrie, şi la Dubai, două zile mai târziu.

news.ro

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