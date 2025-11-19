Gavril se pregătește de două luni în New York, Bronx, sub comanda reputatului antrenor Lou Del Valle, fost campion mondial.

„Pregătirea merge foarte bine. Pe 6 decembrie lupt pentru centura WBC International. Adversarul va fi anunțat în curând, WBC trebuie să confirme”, a transmis Gavril pentru Sport.ro.

Miza e uriașă. O victorie l-ar urca serios în clasamentul mondial. „Planul este să urc cât mai sus și să lupt pentru titlul mondial la această categorie”, spune românul.

Ronald Gavril luptă pentru centura WBC International

Actualul campion mondial este David Benavidez, omul cu care Gavril are deja o istorie personală puternică. Cei doi s-au duelat de două ori în Las Vegas.

„În primul meci, mulți specialiști m-au văzut câștigător. În al doilea, Benavidez a fost prins cu steroizi și i s-a luat titlul mondial. O trilogie ar fi istorie pentru amândoi”, a povestit Gavril.

Gavril are în palmares nu mai puțin de 24 de victorii și trei înfrângeri. Mai mult, pugilistul român are în vitrină centuri importante, precum NABF Super Middleweight, WBA Latin, WBF World sau WBC Continental.

Ultima lui luptă a avut loc în noiembrie 2024, la București, unde l-a învins prin KO în runda a cincea pe columbianul Joan Boada, astfel cucerind centura mondială WBF.

