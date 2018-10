Reactie VIOLENTA a lui Conor: "E un sobolan nenorocit, un turnator si un terorist!" McGregor nu si-a atacat adversarul: cui i-a fost destinat mesajul

McGregor lupta duminica dimineata in Las Vegas.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Conor McGregor da piept cu Khabib Nurmagomedov, la gala UFC ce are loc duminica dimineata in Las Vegas. Cei doi au o rivalitate mai veche, una ce a reusit sa devina extrem de profitabila pentru toti implicati in acest meci.

McGregor a izbucnit in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului. Mcgregor l-a atacat in termeni duri pe Ali Abdelaziz, impresarul lui Khabib Nurmagomedov.

"Nu ar trebui sa va luati informatiile de la un informator. Trebuie sa pastrati distanta tot timpul fata de un informator. Managerul lui Khabib este un sobolan nenoricit, un turnator si un terorist. As putea sa ofer detalii explozive. Si poate ca o voi face", a fost reactia lui McGregor.

Conor a declarat la conferinta ca veniturile sale din aceasta gala se vor ridica la aproximativ 50 de milioane de dolari. “Pana la 35 de ani devin miliardar”, a spus irlandezul.