Cel mai tare meci de MMA din istoria Romaniei! Romanul care se antreneaza cu McGregor da piept cu o legenda pe 12 octombrie

Bombardierul Pascu lupta cu Lorenz Larkin.

Ion Pascu este cel mai bun luptator roman de MMA. Romanul care se antreneaza alaturi de Conor McGregor in Irlanda, da piept pe 12 octombrie cu un luptator extrem de cunoscut in USA.

Gala Bellator 207 are loc in Conneticut, USA, si ii va pune fata in fata pe Pascu si pe Lorenz Larkin. Americanul are in palmares victorii spectaculoase in cele mai tari promotii de MMA din istoria USA, in UFC, Bellator si Strikeforce.

Larkin are victorii in fata unor nume cunoscute, ca Robbie Lawler, fostul campion din UFC, Jorge Masvidal sau Neil Magny, ultimii doi luptatori din top 10 la nivel mondial.

Pascu e in fata celui mai mare meci de MMA din istoria Romaniei, avand in vedere numele cunoscut al adversarului, faptul ca meciul are loc in una dintre cele mai tari promotii din lume, Bellator, si faptul ca gala va fi transmisa la TV in USA, in aceesi seara luptand legende ale sportului ca Roy Nelson, Sergei Kharitonov, Ryan Bader, Matt Mitrione sau fiul celebrului si regretatului Kimbo Slice, Kevin Jr.