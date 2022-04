Tyson Fury s-a retras în glorie după meciul care era programat pe durata a 12 runde, în gala transmisă ÎN DIRECT de VOYO.

Tyson Fury: "I-am promis soției"

"I-am promis soţiei mele după meciul cu Wilder că va fi finalul Dar mi s-a oferit un meci pe Wembley şi le eram dator fanilor. Ce mod de a mă retrage! Aceasta ar putea fi ultima cortină pentru Gypsy King (n.r. - așa e supranumit Fury). Am petrecut mult timp pe drumuri.



Am fost plecat pentru o perioadă lungă de timp. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit vreodată să îndeplinesc. Mă voi retrage ca fiind doar al doilea greu din istorie, după Rocky Marciano, care se retrage neînvins. Am fost imbatabil la acest meci", a declarat imediat după meciul de pe Wembley Tyson Fury.

VIDEO Așa a început meciul Fury - Whyte

90.000 de spectatori au asistat la gala de pe Wembley

33 de ani are Tyson Fury (2,06 m)

33 de meciuri a strâns la "profi"

32 de victorii a înregistrat, 23 prin KO

A terminat cu o remiză un meci de la profesioniști

VIDEO cu runda a cincea, penultima a meciului FURY - WHYTE