Mihai Leu s-a stins la 56 de ani, după o luptă de peste un deceniu cu o boală cruntă despre care sport.ro a scris aici.

În mod remarcabil, hunedoreanul a reușit să strălucească în două sporturi total diferite. A fost campion mondial WBO, în 1997, iar apoi, ca pilot de raliuri, a câștigat Campionatul Național de Viteză în Coastă, în 2019, 2020 și 2021. Din păcate, cariera de boxer a lui Mihai Leu s-a încheiat mult prea repede, în anul în care a devenit campion mondial. Acesta a fost și marele său regret, pentru că a fost nevoit să-și pună mănușile în cui din cauza unei accidentări.

Mihai Leu, un boxer care n-a simțit gustul înfrângerii

Pugilistul Mihai Leu și-a început cariera în Germania, în 1991, unde s-a luptat sub numele de Michael Loewe. De-a lungul anilor, a avut 28 de meciuri, toate câștigate, dintre care 10 prin Knock-Out.

Duelul care l-a scos din circuitul boxului a fost cu irlandezul Michael Carruth, pe 20 septembrie 1997. Atunci, în Germania, Mihai Leu și-a apărat titlul WBO pe care îl câștigase pe 22 februarie 1997, după o luptă cu panamezul Santiago Samaniego.

Revenind la confruntarea cu Michael Carruth, câștigată de campionul nostru, ea l-a convins pe Mihai Leu că e timpul să se retragă.

„La Hamburg, la meciul cu Santiago Samaniego, mi s-a rupt din nou tendonul în runda a treia. Eram încălzit, dorința de a câștiga... Nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Nu mai dădeam cu stânga cum dădeam eu, dar am boxat până la capăt și am câștigat titlul mondial. După meciul ăsta am venit în România pentru că-mi doream foarte mult, apoi m-am întors în Germania, unde am fost operat. Trebuia să încep antrenamentele în septembrie-octombrie, dar eu deja în septembrie boxam... Am forțat, deci am început antrenamentele în iunie. În timpul meciului cu Michael Carruth am avut dureri, nu aveam forță în mâna strângă. A urmat o nouă operație și aia a fost... Din păcate, am boxat prea repede și asta a contat“, a povestit peste ani Mihai Leu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, realizată de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.