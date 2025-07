Mihai Leu a lăsat un gol imens în sportul românesc, vestea dispariției sale, marți, aproape de miezul nopții, declanșând un val uriaș de tristețe.

Ce a rămas în urma sa însă ne covinge că fostul campion mondial la box a fost nu doar un sportiv strălucit, dar și un om care a găsit fericirea și liniștea în viața personală. Anna, de origine italiancă, i-a fost alături mai bine de 30 de ani. Cei doi au avut un băiat, Marco, ajuns acum la vârsta de 31 de ani. Acesta a absolvit un master în management sportiv. De meserie, e instructor de schi și snowboard.

Mihai Leu, fericit cu Anna și mândru de Marco

Mihai Leu a fost mereu un personaj discret. De aceea, s-a și ferit să vorbească foarte mult despre viața sa personală. Era însă fericit alături de Anna și mândru de băiatul său.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta. A terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowboard, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte. Contează să ai și puțin talent, dar cred că cel mai important întotdeauna să muncești foarte mult și când m-am apucat de ceva, am muncit cât am putut, am încercat să fac cât mai bine. Boxul nu i-a plăcut, dar noi acum organizăm curse de mașini și el este cel care se ocupă de organizare, în special (…) A călătorit cu noi peste tot, dacă am plecat în Germania a venit cu noi, dacă ne-am întors în România la fel. Grădiniţa a făcut-o în Germania, iar când ne-am întors acasă l-am dat la o şcoală în limba germană din Deva. Pentru facultate a ales Timişoara“, a povestit Mihai Leu într-un interviu pentru Viva.