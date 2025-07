Mihai Leu a avut o carieră impresionantă în sport, în condițiile în care a reușit să facă performanță, atât ca boxer, cât și ca pilot de raliuri.

În ring, hunedoreanul a devenit campion mondial WBO, în 1997. Când s-a retras, românul a lăsat în urma sa un bilanț perfect: 28 de victorii, 0 înfrângeri! 10 dintre victoriile sale au fost obținute prin knock-out. După ce s-a lăsat de box, Mihai Leu a urmat a doua sa pasiune, devenind pilot de raliuri. Și aici a excelat, fiind campion național în 2023.

Mihai Leu, diagnosticat cu cancer la colon, în 2014

Viața campionului Mihai Leu a fost dată peste cap, în 2014. Pentru că atunci a fost diagnosticat cu cancer la colon, subiect despre care a vorbit într-un interviu pentru Fanatik.

„Viața nu este așa cum ne dorim noi. Întotdeauna am învățat să văd lucrurile pozitiv. Prima dată când mi s-a spus ce am m-au trecut transpirațiile, mi s-au tăiat picioarele. Asta e viața, trebuie să ne luptăm să trecem peste asta. Am vorbit cu domnul Irinel Popescu, un om extraordinar, la fel și doamna doctor Adina Croitoru. Am reușit să trecem peste asta, am fost optimist. Am fost operat la Fundeni, prima dată în 2014. Am avut mai multe operații. M-am dus foarte târziu la doctor. Mie mi-a plăcut să văd lucrurile optimist, iar în toată perioada asta mi-am făcut foarte mulți prieteni noi. Am văzut că am mulți prieteni și relația cu familia a devenit mai solidă. Am realizat că suntem o familie foarte unită și că trecem peste orice. Făcând sport toată ziua, nici măcar n-am vrut să mă gândesc că nu pot să trec peste asta. Chiar țin minte una din primele discuții cu domnul profesor Irinel Popescu. <<Domn doctor, cam cât durează până mă pun, așa, pe picioare?>>. <<De ce mă întrebați?>>. <<Săptămâna viitoare am o cursă!>>. A început să râdă, evident că nu s-a putut…“, a povestit Mihai Leu.

Operat de mai multe ori și internat, în mod repetat

Deși a înfruntat boala cu foarte mare curaj, Mihai Leu s-a chinuit, de-a lungul anilor. El a fost operat de mai multe ori și a fost aproape de moarte, la finalul anului 2024. Atunci, după o intervenție chirurgicală de rutină, pentru un stent care trebuia înlocuit la rinichi, a ajuns în stare critică.

În acest an, în aprilie, Mihai Leu a ajuns la Terapie Intensivă din cauza unei hemoragii. A stat în spital până la jumătatea lunii mai. Din păcate, la scurt timp după externare, starea sa s-a agravat și a revenit la Terapie Intensivă, la spitalul Fundeni din Capitală, pe data de 21 iunie. A fost ultima „repriză“ din „meciul vieții“ pentru campionul nostru care s-a stins marți, aproape de miezul nopții, la 56 de ani.