Mihai Leu a cedat în lupta crâncenă dusă cu cancerul, la mai bine de un deceniu după ce a fost diagnosticat cu această boală teribilă.

În stilul său caracteristic, fostul campion s-a luptat admirabil și, chiar dacă a fost doborât de mai multe ori pe parcursul anilor, de fiecare s-a ridicat și a continuat lupta. Acum însă, inima mare a lui Mihai Leu a cedat. În urma sa a rămas reputația unui campion, un monument de bun simț.

Mihai Leu a făcut bani din sport și din imobiliare

Născut la Hunedoara, fostul pugilist n-a intrat vreodată în topul bogaților din sportul românesc. Pentru că nici n-a avut disperarea de a face cât mai mulți bani cu orice preț. El și-a câștigat averea din sport și din investiții în imobiliare.

În 2023, Mihai Leu a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“. Aici, a fost întrebat despre averea sa. Răspunsul său reflectă gândirea lui Mihai Leu, modul în care a privit viața și latura ei financiară.

„Să știți că problema financiară este cumva foarte dificil de discutat despre ea, fiindcă sunt oameni care sunt fericiți cu mai puțin, sunt oameni care oricât ar avea niciodată nu sunt mulțumiți. Pentru noi (n.r. – campionii din sport), să știți că cel mai important este că noi ne simțim foarte bine, eu am mulți prieteni la Hunedoara încă din liceu sau poate mai devreme de liceu, din copilărie. Și întotdeauna, spre exemplu, ne întâlnim cu prieteni sau ieșim undeva, nu se discută niciodată despre bani, despre probleme financiare. Nu cred că sunt așa de importanți (n.r. – banii), bineînțeles că foarte mult contează cât de mult îți dorești ceva sau cât de mulțumit ești. Eu dacă am, să zic, 10 lei în buzunar, sunt fericit, dacă am 100 sau 1000 mă simt la fel de bine și cu ăia“, a spus Mihai Leu.