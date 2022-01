Dupa evolutia de duminica dimineata, parerile fanilor sunt impartite.Unii considera ca Francis a evoluat tehnic, altii considera ca este o dezamagire. Dincolo de fani si parerile lor, cel mai important meci al lui Francis Ngannou ramane cel cu UFC in privinta contractului.

Camerunezul a spus ca este dispus sa astepte un an fara sa lupte pentru a deveni liber de contract in conditiile in care UFC nu va fi de acord cu conditiile sale.

Cât de bogat este Francis Ngannou, cel mai periculos om din lume

In aceste conditii toata lumea se intreaba cat de bogat sau cat de sarac este de fapt Francis.

Conform datelor initiale, Francis a incasat 1.242 000 de dolari in total. Aceasta suma reprezinta salariul sau de 600.000 de dolari, un bonus de 42.000 de dolari si 600.000 de dolari, partea sa de profit din vanzarea PPV-urilor. UFC 270 a vandut aproximativ 500 000 de unitati de PPV.

Anul trecut averea lui Francis Ngnnou era estimata la 4 milioane de dolari.

Francis Ngannou, starul in UFC

Camerunezul este in general discret in privinta banilor sai, cu toate acestea este evident faptul ca este pasionat de accesorii si produse de lux.

In saptamana de promovare a galei UFC 270, Francis a purtat doua costume bespoke, cu preturi intre 2000 si 3000 de dolari fiecare si doua inele de aur cu cioburi de diamant, evaluate in total la 10.000 de dolari.

Piesa de rezistenta a conferintei de presa a fost un ceas Santos de Cartier Chrono, cu aur si otel cu pretul de catalog incepand de la 13.500 de dolari.

La cantarul oficial si la conferinta de presa de dupa meci Francis a purtat un Jacob&Co Epic X Chrono al carui pret incepe de la 30.000 de dolari. Nu stim daca ceasul a fost cumparat de el sau este o colaborare cu Jacob&Co.

Jacob&co a realizat in trecut ceasuri in colaboare cu Canelo Alvarez, Lionel Messi, Luis Figo sau Khabib Nurmagomedov. Cu toate acestea, cele mai scumpe ceasuri Jacob&Co au fost purtate de Floyd Mayweather, 18 milioane de dolari si Conor McGregor, care are doua astfel de ceasuri in valoare de 3, respectiv 4 milioane de dolari.

Articol de Alexandru Ganci