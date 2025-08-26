VIDEO EXCLUSIV "Când te măriți?" Decizia anunțată de Anamaria Prodan, care formează un cuplu cu Ronald Gavril

Anamaria Prodan (52 de ani) a fost invitata emisiunii "Fața la Joc", de la PRO TV. Agentul FIFA a vorbit și despre relația sa cu Ronald Gavril.

Anamaria Prodan: "Nu mă mai mărit. Actele îți aduc numai nenorociri"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial în toamna anului trecut, după un proces care a durat mai bine de trei ani. În februarie 2024, impresara a dezvăluit că se află într-o relație cu Ronald Gavril, un boxer român cu 13 ani mai tânăr.

Anamaria Prodan a fost căsătorită de două ori: cu Tiberiu Dumitrescu (1998-2006) și Laurențiu Reghecampf (2006-2024). Acum, impresara anunță că nu are în plan un alt mariaj.

"Nu mă mai mărit! Nu, nu. Trăiesc perfect așa. Eu și Gavril suntem cei mai fericiți. Actele nu te țin. Actele îți aduc numai nenorociri", a spus Anamaria Prodan, la PRO TV.

Ronald Gavril: "Eu și Anamaria Prodan suntem 'match made in heaven'"

Ronald Gavril, câștigător în noiembrie 2024 al centurii WBF World la categoria semigrea, a vorbit recent și despre sprijinul oferit de Anamaria Prodan pe partea profesională.

"Anamaria mă ajută foarte mult în acest proiect, suntem parteneri în această companie. Ea vine din lumea sportului, are cunoștințe foarte bune de management sportiv. 

E o profesionistă cu experiență, e o luptătoare și o femeie ambițioasă. Recunosc, de multe ori mă împinge și pe mine spre obiectivele noastre. Așa este ea, este ambițioasă și vrea ca totul să fie perfect. Eu cred că ne-am găsit unde și cum trebuia. Suntem, cum ar zice americanii, 'match made in heaven", a declarat Ronald Gavril, anul trecut, pentru Sport.ro.

