Anamaria Prodan: "Nu mă mai mărit. Actele îți aduc numai nenorociri"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial în toamna anului trecut, după un proces care a durat mai bine de trei ani. În februarie 2024, impresara a dezvăluit că se află într-o relație cu Ronald Gavril, un boxer român cu 13 ani mai tânăr.



Anamaria Prodan a fost căsătorită de două ori: cu Tiberiu Dumitrescu (1998-2006) și Laurențiu Reghecampf (2006-2024). Acum, impresara anunță că nu are în plan un alt mariaj.



"Nu mă mai mărit! Nu, nu. Trăiesc perfect așa. Eu și Gavril suntem cei mai fericiți. Actele nu te țin. Actele îți aduc numai nenorociri", a spus Anamaria Prodan, la PRO TV.

