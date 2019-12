Final de cariera pentru Badr Hari? Ce se intampla dupa ce si-a rupt piciorul si ce au patit 3 luptatori celebri dupa accidentari asemanatoare

Marocanul si-a rupt piciorul in meciul de aseara.



Badr Hari l-a pus jos pe Rico Verhoeven de doua ori, o data in prima repriza si o data in a treia repriza. Campionul GLORY parea ca se indreapta spre o infrangere inainte de limita, insa spre norocul sau, Badr Hari s-a accidentat, la fel ca in primul meci dintre cei doi, de acum 3 ani.

Marocanul si-a fracturat tibia dupa o lovitura din intoarcere, intr-un mod destul de ciudat. Nu a fost lovit, nu a dat in tibia sau genunchiul adversarului, ci s-a prabusit la podea dupa ce l-a lovit pe Rico.

Badr a fost dus pe targa la vestiar, acuzand o fractura de tibie. Pentru Badr Hari, urmeaza o recuperare de 6-12 luni, in functie de cat de grava este accidentarea. Nu este prima accidentare grava suferita de luptatorii de contact in ring. Iata mai jos 3 cazuri celebre de astfel de accidentari, si cum a continuat cariera acestor sportivi.



1. Jerome Le Banner

Francezul este una dintre legendele circuitului K-1, si este considerat cel mai mare luptator care nu a castigat niciodata marele titlu in finalele din Japonia. Acesta a ajuns in ultimul act in 2002, dupa ce i-a invins pe favoritul gazdelor, Musashi, si pe campionul K-1 Mark Hunt. In finala, Le Banner a fost invins de legendarul Ernesto Hoost, dupa ce olandezul i-a fracturat antebratul stang cu lovituri de picior. Le Banner a suferit o accidentare similara cu cea a lui Badr Hari in primul meci cu Rico, atunci cand marocanul a suferit o fractura de antebrat.

Le Banner a suferit o interventie chirurgicala extrem de complicata, fiindu-i inserata o tija de otel in brat si nu mai putin de 11 suruburi! Francezul nu a mai ajuns niciodata in finala K-1 insa a continuat sa lupte, avand ultimul meci chiar in urma cu 3 zile, la varsta de 46 de ani.



2. Tyrone Spong

Surinamezul a suferit o accidentare oribila, o fractura de tibie si peroneu extrem de grava, in 2014. Acesta era considerat cel mai bun kickboxer la acea vreme, o perioada de schimbare de generatii. Eram dupa epoca lui Schilt si inainte de cea a lui Rico Verhoeven, iar Spong se batea cu celalalt contender la titlul de cel mai bun greu din like, Gokhan Saki, intr-o piramida de 8 oameni.

Cei doi au ajuns in finala insa Spong, marele favorit, si-a rupt tibia in prima repriza. A fost finalul carierei pentru surinamez, cel care invinsese fara probleme nume mari ca Bonjasky, Peter Aerts, Manohef sau Ray Sefo.

Spong s-a retras din kickboxing dupa meciul cu Saki insa a inceput o cariera in box, un sport unde nu iti folosesti picioarele pentru a lovi, avand pana acum un palmares imaculat, de 14 victorii din tot atatea meciuri.

3. Anderson Silva

Considerat de multi experti drept cel mai mare luptator de MMA din toate timpurile, Anderson Silva a fost un adevarat fenomen, reusind lucruri uluitoare in cusca. Brazilianul a dominat sportul timp de 7 ani, invingandu-si aproape toti adversarii inainte de limita si intr-o maniera spectaculoasa.

Silva a fost facut KO in mod surprinzator de Weidman, in 2013, iar dupa 6 luni a venit revansa. Din pacate, Silva si-a rupt piciorul in acelasi fel ca Spong, suferind o accidentare dupa care nu si-a mai revenit ca sportiv. In cele 6 meciuri de dupa acea accidentare, Silva a mai castigat doar unul, la decizie, a fost invins de 4 ori de sportivi mai slab cotati ca el, si a mai avut un No Contest. Ultimele meciuri au fost in 2019, insa este putin probabil ca brazilianul sa mai urce in cusca.