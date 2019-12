ACUM LIVE Rico Verhoeven vs Badr Hari - MAREA REVANSA! Urmareste tot ce se intampla pe SPORT.RO

Marele meci din aceasta seara are loc in Olanda.

UPDATE 22:38:

Zakaria Zouggary il invinge prin decizie unanima pe Ten Pow in primul meci al galei.

Urmeaza Jaraya vs Glunder, Tavares vs Susperregui si apoi VERHOEVEN vs HARI.



UPDATE:Morosanu si Benny Adegbuyi sunt prezenti la gala



Badr Hari si Rico Verhoeven se bat in aceasta seara in revansa. Cei doi s-au mai confruntat in urma cu 3 ani, in decembrie 2016, cand Rico l-a facut TKO pe Badr Hari in runda a doua, dupa ce i-a rupt antebratul.

Peste 30.000 de oameni au venit la revansa ce are loc in Arnhem, Olanda. Meciul are loc in aceasta seara, undeva in jur de ora 00:00.

Ramai pe WWW.SPORT.RO pentru a afla tot ce se intampla in ring in aceasta seara.