"Inima de leu in corp de portelan!" Florian Ceafalau, dupa ce Badr Hari si-a rupt piciorul incercand sa ii dea KO lui Rico!

Badr Hari a pierdut dupa ce si-a rupt piciorul.

Meciul revansa dintre Rico si Badr a fost unul pur si simplu istoric! Badr a reusit sa il puna jos in prima repriza pe Rico, pentru prima data in cariera campionului en titre.

Dupa o runda a doua mai slaba, Badr Hari a reusit sa il puna iarasi jos pe Rico, dupa o lovitura de picior la cap. Momentul incredibil abia apoi a urmat. Marocanul a incercat o lovitura de picior din intoarcere, una cu care il facea KO pe Leko in urma cu multi ani.

Acesta s-a prabusit insa imediat la podea si nu a mai putut continua. Badr si-a rupt tibia incercand sa il faca KO pe Rico.

Am spus-o si cu alte ocazii, corpul lui Badr Hari nu mai este cel din tinerete. Anii de uzura si-au spus cuvantul si in primul meci, din 2016, cand i-a cedat antebratul dupa cateva lovituri de picior, si in aceasta seara, cand si-a rupt piciorul incercand sa il faca KO pe Rico.

E clar ca Badr Hari are inima unui leu, insa corpul sau, dupa atatia ani de uzura, a ajuns sa fie unul de portelan, iar de aici nu prea mai e cale de intoarcere. Pacat de final, Badr a demonstrat ca Rico poate fi invins si, mai mult, poate fi facut KO.

Sunt sigur ca vom avea si un al treilea meci in 2020.