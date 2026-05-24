E oficial! Verhoeven nu acceptă înfrângerea cu Usyk: anunțul făcut de olandez după controversele de la Giza

Campionul mondial la box a avut mari probleme, însă a reușit o revenire în runda a 11-a. L-a făcut KO pe legendarul kickboxer, însă arbitrul de ring Mark Lyson a oprit meciul cu o secundă înainte de a se auzi clopoțelul care indica finalul rundei, lucru ce a stârnit mari controverse.

Pe scorecardurile arbitrilor, Verhoeven se afla în avantaj. Unul dintre cei trei judecători a acordat 96-94, în timp ce ceilalți doi au considerat că a fost egalitate perfectă, 95-95. Având în vedere că Verhoeven provine din kickboxing, este remarcabil faptul că reușit să se ridice la nivelul lui Usyk. Dacă meciul ar fi continuat, Usyk ar fi fost în avantaj la puncte în condițiile în care uppercutul din runda a 11-a l-a trimis la sol pe Verhoeven.

Olandezul nu vrea să lase lucrurile așa și a anunțat deja că a fost depusă o contestație oficială pentru ca meciul să se reia de la capăt. Kickboxerul a postat o imagine pe rețelele sociale în care managerul său apare în timp ce formulează contestația.

”A fost depus un protest oficial în drum spre aeroport. Regulile contează doar dacă sunt aplicate atunci când contează cel mai mult”, a fost anunțul lui Verhoeven.