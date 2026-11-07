Din octogon direct la pupitrul Casei Albe! Trump îl vrea pe Dana White secretar de presă, alături de Khabib și Makhachev

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe şi că l-a rugat pe celebrul promotor de lupte să-şi aducă şi câţiva asistenţi „chiar dacă unii dintre ei nu sunt din ţara noastră”, relatează The Guardian şi Reuters.

"Am plăcerea să anunţ că marelui Dana White, un luptător şi războinic redutabil, i s-a oferit funcţia de secretar de presă al Statelor Unite. Am solicitat ca el să-şi aducă alături asistenţi, chiar dacă unii dintre ei nu sunt din ţara noastră: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes şi Kayla Harris", a scris el pe Truth Social.