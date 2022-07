Cum a controlat Mafia boxul profesionist. Cine erau "soldații" și circuitul dubios al banilor

de Alexandru GANCI

Când vorbim despre promotori, toți avem în minte chipul lui Don King. Toată lumea spune despre el că ar fi fost “mafiot”. Cu toate astea Don King este un mic copil pe lângă adevărații mafioți din box, cei asociați cu cele cinci mari familii din New York.

Începand cu anii ‘30 și până în anii ‘90, Mafia a controlat pariurile sportive, iar pentru a putea face acest lucru era necesar să controleze boxerii. Pentru asta, managerii luptătorilor erau soldați în diferitele familii. (soldat este cel mai mic grad folosit de Mafia, soldații sunt cei care controlează afacerea propriu-zisă pentru ca șefii să rămână anonimi). Cei mai cunoscuți dintre aceștia rămân Frankie Carbo și Blinky Palermo, partenerii care au controlat câteva decenii boxul profesionist, primul pentru Familia Lucchese, al doilea pentru sindicatul infracțional din Philadelphia.

Existau doua tipuri de control

În primul rând existau meciurile pentru mafioții sau rudele acestora, care voiau să boxeze. Cei mai mulți boxau de plăcere sau pentru a adăuga un titlu de boxer la prezentarea lor pe stradă. Cei mai mulți erau neînvinși, pentru că înainte de meci, un “aranjor” mergea la adversar și făcea o “ofertă care nu putea fi refuzată”.

Fie pierde meciul de bună voie și primeste dublu bursei plus un număr garantat de victorii ulterioare, fie este împușcat împreună cu antrenorul și familia. In acest fel, mafioții căpătau renume de luptător, care putea fi ulterior folosit pentru “viața de stradă”.

A doua varianta era strict legata de afaceri. Era ales un meci in care un boxer nu avea teoretic nicio sansa de victorie, in asa fel incat cotele de pariuri sa fie uriase, iar in prima runda, sau in runda in care cota era maxima, boxerul in cauza era facut ko.

Evident ambii boxeri implicati aveau manageri “made men” care aveau grija ca o parte din bani sa ajunga si la cei doi boxeri sub forma burselor ulterioare, in asa fel incat nimeni sa nu poate lega banii de pariuri de protagonistii meciurilor.

Cel mai faimos meci despre care se spune ca ar fi fost aranjat in acest mod este revansa dintre Sonny Liston si Muhammad Ali, meci pe care puteti sa-l vedeti sambata la ora 22:00 pe Pro Arena și VOYO, la Box Mania.