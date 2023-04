Nina "Rocky" Hughes. Povestea pugilistei cu doi copii, care a ajuns campioană mondială la 41 de ani 

Britanica Nina Hughes a avut nevoie de doar cinci meciuri pentru a cuceri centura mondială la categoria cocoș (53,525kg).

E secretară și are doi copii pe care îi crește singură

Povestea sa pare demnă de inclus în seria Rocky Balboa. Ea are 41 de ani, este mamă a doi copii, de 6 și 8 ani, pe care îi crește singură după despărțirea de partenerul ei, și se antrenează după ce își termină programul la serviciu, fiind secretară part-time. Sportiva, care locuiește în Grays (Essex), practică boxul de peste 15 ani, începând să meargă la sală la vârsta de 25 de ani, pentru că era mai ieftin decât abonamentul la o sală de fitness decentă. A început să fie sparring partner pentru colegii de sală, apoi antrenorul i-a spus că este pregătită să lupte în meciuri oficiale.

A pierdut participarea la JO 2012 în fața legendarei Nicola Adams

Nina a partipat la selecția pentru JO 2012, dar Nicola Adams a fost selecționată la categoria ei, aceasta devenind ulterior campioană olimpică (2012, 2016), mondială, europeană și a Commonwealth, dar și campioană mondială WBO la profesioniste. Dezamăgită, Hughes a simțit că a ajuns la potențialul său maxim și a abandonat boxul, având doi copii și mergând la sală doar pentru a-și ține greutatea sub control.

S-a întors la box la doar două săptămâni după nașterea celui de-al doilea copil, dându-și ultima șansă la clubul profesionist Newlands Gym din Wickford, înainte să agațe mănușile în cui. A avut primul meci în timpul pandemiei de Covid-19, în decembrie 2021, bătând-o la puncte pe Claudia Ferenczi, apoi în decurs de șase luni le-a învins pe Bec Connolly, Tysie Gallagher, Flora Machela și Jamie Mitchell, ultima confruntare având loc la Hilton Palm Jumeirah din Dubai, cu titlul WBA interimar în joc. Acum, pentru ea urmează o confruntare cu Shannon Courtenay, fostă campioană mondială WBA, cel mai probabil în această vară.

"E o nebunie. A fost un vis care a devenit realitate"

"E o nebunie. Am ajuns campioană mondială, după doar cinci lupte, totul s-a întâmplat atât de repede. Mi-a plăcut să fac mișcare în sala de box, acceptând să lupt în meciuri doar la insistențele antrenorului meu. Nu m-am gândit niciun moment că sunt atât de bună, pentru că băieții de la sală mă învingeau de fiecare dată. M-am mutat la un club de fete și am înțeles că am o șansă.

Ulterior, am ajuns în lotul național feminin al Marii Britanii. Antrenoruii au avut de ales între mine și Nicola, dar au făcut o alegere bună pentru că mie îmi lipsea experiența și ea a câștigat două medalii de aur. A fost dureros, pentru că aveam o vârstă înaintată pentru boxul amator chiar și atunci. A fost dificil să mă întorc la un serviciu normal, după ce am făcut box de performanță, nu am mai crezut atunci că mai pot reveni vreodată la un nivel înalt.

Plănuisem să ajung la un nivel bun în doi ani de zile, dar nu mă așteptat să fiu campioană mondială atât de repede. Știam că sunt destul de bună, dar nu credeam că o să mai am oportunitatea să mă lupt pentru titlul mondial. Mă simt împlinită, pentru că toți râdeau de vârsta mea, nu mi-au dat prea multe șanse.

Acum dețin centura mondială și toată lumea vrea să lupte cu mine. Nu îmi simt vârsta, nu cred că ar trebui să fiu discriminată din cauză că am 41 de ani. Voi știi când corpul îmi va spune că am ajuns la limită. Dacă începeam să fac box la 12 ani, probabil că acum eram mult mai uzată. A fost un vis care a devenit realitate, lucruri de genul acesta credeam că se întâmplă doar în filme", a declarat Nina Hughes.

Foto - Getty Images, Nina Hughes (FB)