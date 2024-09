Recent, Leonard Dorin Doroftei a revenit în țară după câțiva ani petrecuți în Canada și s-a stabilit în București, unde își va deschide o sală de box. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, campionul mondial la amatori și profesioniști a vorbit despre cum i-a fost viața pe continentul american.

Viața lui Leonard Doroftei în Canada, la Poveștile Sport.ro

”Moșu’” a părăsit România în 2019, atunci când a decis să meargă în Canada însoțit de soția sa, Monica, și de cei trei copii, Vanesa, Alex și Adrian. Peste hotare, Doroftei a devenit antrenor de box.

Fostul mare pugilist a revenit în România și a anunțat că vrea să deschidă o sală de box. În emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Doroftei a povestit cum a ajuns să antreneze în Canada, fiind primit cu brațele deschise de oamenii din sala în care a lucrat, unde a fost recomandat de un alt fost mare pugilist al României, Adrian ”Rechinul” Diaconu.

Leonard Doroftei și-a regăsit ritmul în Canada, acum a revenit în România

Canadienii care s-au pregătit alături de Doroftei plecau ”târâș” de la sală, după cum a recunoscut chiar ”Moșul”. Înainte să zboare și să se stabilească temporar în Canada, campionul s-a sfătuit cu familia și a hotărât că aceasta este decizia cea mai bună, pentru o perioadă.

”Copiii mei au venit în Canada pentru că au văzut că aveam nevoie de o schimbare, că ne mutăm o perioadă acolo. Am avut de ales între București și Canada. Hai în Canada! A fost o perioadă de singurătate, m-a ajutat, m-am regăsit. Am început să antrenez, m-am regăsit prin asta.

Am zis, 'băi, ce știu să fac cel mai bine? Barbut nu știu, poker nu știu, rummy nu știu de nivel... ce știu? Box!' Ce am făcut? Box! A venit Adrian Diaconu și mi-a spus că știe la sală... . Când m-au văzut băieții la sală, m-au luat în brațe: 'Leonard, te cunoaștem!'. Am antrenat, dar a venit pandemia. S-au închis sălile, dar am găsit un loc unde am putut să antrenez în pandemie.

Oamenii au continuat să se miște, să se antreneze: 'ce știe, băi, să facă Doroftei ăsta? Plecau târâș! Plecau târâș, dar fericiți! Aveam zile în care nu puteam să mănânc, mă dureau mâinile de la antrenamente. Nu aveam decât un sac în sala aia! Doar un sac! Tot antrenamentul se făcea cu mine. Oamenii veneau cu idei și le făceam.

Am avut la antrenamente niște copii fantastici”, a spus Leonard Dorin Doroftei în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.