CSU Sibiu a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 127-123 (30-24, 32-23, 25-28, 19-31, 21-17), după prelungiri, luni seara, în Sala Rapid, într-un meci din etapa a 3-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
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Spectacol în Sala Rapid din Capitală.
Sibienii conduceau cu 106-102 când mai erau 78 de secunde, dar Rapid a reuşit să trimită meciul în prelungiri, ratând o aruncare liberă şi una de trei puncte.
Cu 52 de secunde înainte de expirarea prelungirilor, Rapid conducea cu 122-119, dar sibienii au marcat şase puncte consecutive şi au obţinut victoria, în cele din urmă.
Michael Anthony Randolph Jr, MVP cu 47 de puncte
Michael Anthony Randolph Jr a avut cea mai bună prestaţie din acest debut de campionat, cu 47 de puncte, 4 recuperări, 8 pase decisive pentru sibieni.
Fousseyni Traore s-a remarcat cu 25 p, 17 rec, iar Monyea Durrell Pratt a reuşit 24 p, 10 rec, 8 pase decisive.
De la Rapid s-au remarcat Nikola Jevtovic, 28 p, 6 rec, 3 pd, Harrison Thomas Cleary, 17 p, 7 pd, Munis Mahmoud Tutu, 17 p, 9 pd, Styrmir Snaer Thrastarson, 17 p, 4 rec, Robert Eugene Beran Jr, 16 p, 6 rec, 3 pd, Mihai Marius Măciucă, 15 p, 3 rec.
Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin
1. CSO Voluntari 6 puncte
2. FC Argeş Piteşti 5
3. CS Dinamo 5
4. CSU Sibiu 5
5. CSM CSU Raiffeisen Oradea 5
6. CSM Târgu Mureş 5
7. CS Vâlcea 5
8. SCM ''U'' Craiova 5
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Info: Agerpres
Foto: Rapid București, CSU Sibiu
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