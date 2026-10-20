CSU Sibiu a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 127-123 (30-24, 32-23, 25-28, 19-31, 21-17), după prelungiri, luni seara, în Sala Rapid, într-un meci din etapa a 3-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Sibienii conduceau cu 106-102 când mai erau 78 de secunde, dar Rapid a reuşit să trimită meciul în prelungiri, ratând o aruncare liberă şi una de trei puncte.

Cu 52 de secunde înainte de expirarea prelungirilor, Rapid conducea cu 122-119, dar sibienii au marcat şase puncte consecutive şi au obţinut victoria, în cele din urmă.

Michael Anthony Randolph Jr, MVP cu 47 de puncte