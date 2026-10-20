VIDEO Ce necaz a pățit Rapid în Giulești. Meci-maraton cu fix 250 de puncte în baschetul românesc!

Ce necaz a pățit Rapid în Giulești. Meci-maraton cu fix 250 de puncte în baschetul românesc! Baschet
SPORT.RO
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Spectacol în Sala Rapid din Capitală.

TAGS:
RapidCSU SibiuMichael Anthony Randolph JrFousseyni TraoreNikola JevtovicMonyea Pratt
Din articol

CSU Sibiu a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 127-123 (30-24, 32-23, 25-28, 19-31, 21-17), după prelungiri, luni seara, în Sala Rapid, într-un meci din etapa a 3-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Rapid - CSU Sibiu 123-127 după ce giuleștenii conduceau cu 122-119 cu 52 de secunde înainte de final

Sibienii conduceau cu 106-102 când mai erau 78 de secunde, dar Rapid a reuşit să trimită meciul în prelungiri, ratând o aruncare liberă şi una de trei puncte.

Cu 52 de secunde înainte de expirarea prelungirilor, Rapid conducea cu 122-119, dar sibienii au marcat şase puncte consecutive şi au obţinut victoria, în cele din urmă.

Michael Anthony Randolph Jr, MVP cu 47 de puncte

Michael Anthony Randolph Jr a avut cea mai bună prestaţie din acest debut de campionat, cu 47 de puncte, 4 recuperări, 8 pase decisive pentru sibieni. 

Fousseyni Traore s-a remarcat cu 25 p, 17 rec, iar Monyea Durrell Pratt a reuşit 24 p, 10 rec, 8 pase decisive.

De la Rapid s-au remarcat Nikola Jevtovic, 28 p, 6 rec, 3 pd, Harrison Thomas Cleary, 17 p, 7 pd, Munis Mahmoud Tutu, 17 p, 9 pd, Styrmir Snaer Thrastarson, 17 p, 4 rec, Robert Eugene Beran Jr, 16 p, 6 rec, 3 pd, Mihai Marius Măciucă, 15 p, 3 rec.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSO Voluntari 6 puncte

2. FC Argeş Piteşti 5

3. CS Dinamo 5

4. CSU Sibiu 5

5. CSM CSU Raiffeisen Oradea 5

6. CSM Târgu Mureş 5

7. CS Vâlcea 5

8. SCM ''U'' Craiova 5

...

Info: Agerpres

Foto: Rapid București, CSU Sibiu

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