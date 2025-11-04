VIDEO Steaua, acum cu o denumire nouă, și Dinamo continuă să se scufunde în mediocritate și în acest sezon!

Steaua, acum cu o denumire nouă, și Dinamo continuă să se scufunde în mediocritate și în acest sezon! Baschet
Alexandru Hațieganu
Fostele forțe din baschetul românesc sunt departe de performanțele de altădată.

Dinamo Steaua Steaua Sharks CSU Sibiu csm targu mures
Steaua și Dinamo, fostele forțe din baschetul românesc, continuă să se scufunde în mediocritate și în actualul sezon din Liga Națională.

În ultima etapă, cea cu numărul 7, ambele au suferit noi înfrângeri.

CSU Sibiu - Steaua Sharks 74-69

CSU Sibiu a întrecut-o pe CSA Steaua Sharks Bucureşti, așa cum se cheamă acum echipa din Ghencea după lansarea în vară a proiectului comun cu Laguna Sharks, cu 74-69 (10-16, 20-21, 18-9, 26-23).

Devarius Tavon King, cu 18 puncte, a fost cel mai bun om al sibienilor. 

De la Steaua s-a remarcat Kenny Martel Mathews Dye, cu 18 p, 4 pd.

❤💙 O nouă prestație curajoasă a echipei noastre, la Sibiu. Steaua a condus la pauză cu 37-30, dar a făcut apoi un sfert 3 slab, care avea să fie pierdut 9-18! CSU Sibiu a mărit avantajul în sfertul 4 până la plus 14 (66-52), iar apoi a știut să apere rezultatul și să câștige la final 74-69.

La Steaua a debutat Juwan Gray (12 puncte – 3 recuperări). Cel mai bun jucător al roș-albaștrilor a fost însă Kenny Dye (18 puncte – 2 recuperări – 4 asisturi). Celelalte puncte au fost reușite de Demilade Adelekun 12, Albert Stan 11, Alin Andrieș 7, Vitalie Bălan 3, George Vlad 2, Lorenzo Diaconescu 2, Vladimir Spârlac 2.

❤💙 Echipa antrenată de Andrei Mandache va juca etapa următoare la Ploiești, cu Petrolul, luni 10 noiembrie”, a postat la final Steaua București.

CSM Târgu Mureș - Dinamo 91-89

CSM Târgu Mureş a trecut pe teren propriu de CS Dinamo Bucureşti cu 91-89.

Diggs (20 p), cu 5 coșuri de 3 puncte, Scott (17 p), Martinic (15 p) și Reljic (13 p) au fost principalii marcatori ai gazdelor.

Steaua și Dinamo au mai multe înfrângeri decât victorii în această ediție de campionat

În clasament, lider este CSM CSU Oradea (12 p, 6 j), urmată de Rapid (12 p, 6 j), SCMU Craiova (11 p, 6 j) și FC Argeș (11 p, 6 j).

Dinamo este pe locul 6, cu 10 puncte (3 victorii și 4 înfrângeri), iar Steaua pe locul 9, cu 9 puncte (2 victorii și 5 înfrângeri), dar cu același număr de succese ca echipele aflate pe pozițiile 12-13, care au însă un meci mai puțin disputat.

Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
