Tehnicianul de la Farul Constanța este de părere că selecționerul Gheorghe Hagi are nevoie de timp pentru a schimba fața echipei naționale.

Ioan Ovidiu Sabău, după Bosnia - România 2-1: "Poate jucătorii nu mai au încredere în ei"

Membru al Generației de Aur, Ioan Ovidiu Sabău spune că o altă problemă este forma slabă a tricolorilor de la echipele de club:

"Când ai astfel de rezultate, este clar că ceva îți lipsește. Eu cred că e vorba de agresivitate sportivă. Mă refer la dueluri câștigate, la ritm impus, aici intervine dorința de a câștiga. Mi-a plăcut echipa în prima repriză ca organizare. Nu a dat prilej adversarului să își creeze ocazii.

Îți trebuie mentalitate de învingător, nu este de ajuns să fii în teren, trebuie mai mult să te ridici la nivelul la care ne așteptăm. Dar poate că acesta este nivelul, să fim realiști. Nu ne regăsim, suntem în căutări de jucători care să aibă mentalitate de învingători, care intră să facă mai mult pe teren.

Ne lipsesc prea multe lucruri, mulți jucători nu joacă la echipele de club sau evoluează la un nivel inferior celui la care joacă cei din Bosnia sau Polonia.

"Sunt sigur că și ei sunt jos, jos de tot, citesc și ei presa"

Hagi vrea să câștige, dar are nevoie de timp ca să construiască o anumită mentalitate, poate jucătorii nu mai au încredere în ei. Realitatea asta este, trebuie acceptată.

Sunt sigur că și ei sunt jos, jos de tot, citesc și ei presa, văd și ei cum vedem noi lucrurile și nu cred că sunt indiferenți sau că nu le pasă. Cel puțin unora, care realizează că nu arată bine deloc și le e rușine", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Sport Total FM.

România a încheiat campania din Liga Națiunilor cu o înfrângere la Zenica, contra Bosnia&Herțegovina, scor 1-2.

În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc și acum va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B.